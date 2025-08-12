Operación 'Los Mellos' revela esquema de estafa familiar de autos en Panamá Oeste que afectó a más de 10 víctimas.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un hombre de 38 años y su madre, de 70, fueron aprehendidos durante la operación “Los Mellos”, desarrollada por la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico del Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional, en la provincia de Panamá Oeste. Ambos eran requeridos por el delito de estafa, en perjuicio de más de 10 personas.

Las investigaciones señalan que los implicados operaban bajo dos modalidades fraudulentas. En una de ellas, la Policía señaló que utilizaban como fachada un taller de chapistería, donde recibían vehículos para reparaciones. Posteriormente, realizaban trámites irregulares para cambiar la documentación y vendían los automóviles sin autorización de sus dueños.

En la segunda modalidad, el Ministerio Público indicó que el detenido y su hermano —actualmente prófugo— ofrecían en redes sociales los supuestos vehículos en venta, publicando fotografías y solicitando abonos para asegurar la compra. Las víctimas realizaron transferencias que, en conjunto, superan los 20 mil dólares.

Parte de este dinero, alrededor de 3.500 dólares, fue transferido a la cuenta de una plataforma de pagos móviles a nombre de la madre del sospechoso, quien habría recibido los fondos vinculados a la estafa.

Las diligencias de allanamiento se llevaron a cabo en Potrero Grande, distrito de La Chorrera, y en San José, distrito de Arraiján. En este último punto se logró la captura del hombre y su madre, así como la incautación de sus teléfonos celulares.

Los hechos son investigados desde 2024 y 2025, con denuncias registradas en los distritos de La Chorrera y Arraiján. Las autoridades informaron que, en las próximas horas, los detenidos serán presentados ante un Juzgado de Garantías de Panamá Oeste, donde se solicitará su imputación de cargos y la imposición de medidas cautelares.