Productores de arroz en Darién y Panamá Este exigen pagos al MIDA

Productores de arroz de las regiones de Darién y Panamá Este se presentaron en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) para exigir el pago de los saldos adeudados correspondientes a las zafras 2023-2024 y 2024-2025.

Los productores reclaman el pago de aproximadamente 5 millones de dólares correspondientes a la zafra 2023-2024, y alrededor de 67 millones de dólares de la zafra 2024-2025. Expresan su preocupación ante la falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos con el ministro Roberto Linares, lo que ha generado una situación insostenible para muchos productores.

Riesgo para la producción nacional

Advierten que, de no recibir estos pagos, la producción de arroz, un alimento básico en la dieta panameña, se verá seriamente comprometida, no para este año, sino para la producción de 2025-2026. Esta situación obligaría al gobierno a aumentar las importaciones de arroz, lo que se traduciría en un incremento en los precios para los consumidores.

"Nosotros como productores nos sentimos muy preocupados. Ya por el tiempo que estamos, pues no se ha cumplido ningún acuerdo que hemos llegado. Hemos tenido la voluntad y la mejor posición con el ministro para llegar a acuerdos y mantenernos en una línea de conversación, pero llega el momento en que ya uno no puede esperar más porque el campo no espera", declaró Oreste Combe, presidente de la Asociación de Productores de Arroz.

Combe manifestó que muchos productores no han podido iniciar ni planificar la siembra debido a la falta de recursos, resultado del incumplimiento de los compromisos de pago adquiridos por las autoridades.

Actualmente, la producción de arroz está garantizada para este año, con alrededor de 90,000 hectáreas sembradas que abastecen el 90% del consumo nacional. Sin embargo, la principal preocupación de los productores es cómo hacer frente a los costos de producción para el próximo año, que ascienden a aproximadamente $1,800 por hectárea.

Los productores se encuentran a la espera de ser atendidos por las autoridades del Mida.