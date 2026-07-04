Productores de plátanos de Barú protestan por efectos del fenómeno de El Niño y piden reunión con el MIDA

Los manifestantes buscan tratar los efectos que enfrentan actualmente a causa del fenómeno de El Niño.

Un grupo de productores de plátanos del distrito de Barú realizó una acción de protesta pacífica a un costado de la vía Interamericana, cerca de la frontera de Panamá con Costa Rica, para solicitar a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) una reunión de urgencia.

Los manifestantes buscan tratar los efectos que enfrentan actualmente a causa del fenómeno de El Niño, según informaron los propios productores.

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Los productores de plátanos afirmaron que enfrentan graves pérdidas, no solamente en la producción sino también en las plantaciones, debido a los efectos de la falta de lluvias.

Luis Quintero, vocero de los productores, señaló que las plantas están estresadas por la falta de abonos y agua. Para mantenerlas en buenas condiciones, explicó, es necesario incrementar la práctica de abono constante y contar con regadíos adecuados, condiciones que, aseguró, actualmente no tienen.

Los productores dijeron estar pasando por momentos difíciles, ya que desde hace años han estado solicitando al Gobierno que cumpla con un pliego de diez puntos, que establecía la perforación de pozos, la entrega de abonos y, en especial, la capacitación técnica para seguir adelante.

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Quintero manifestó que buscan que el ministro del MIDA y su equipo técnico se reúnan con ellos y les brinden respuestas, con el objetivo de evitar que unos 500 productores de plátanos desaparezcan de forma definitiva.

Los productores resaltaron que la acción realizada este jueves fue de advertencia. Advirtieron que, si no hay una respuesta concreta a las solicitudes que vienen efectuando, podrían asumir otras acciones de mayor presión.