Programa 'Armas por Comida' anuncia tres nuevas fechas y amplía canje a electrodomésticos

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres nuevas jornadas del programa “Armas por comida”, un programa que busca retirar estos artículos de las calles a cambio de bonos canjeables.

El anuncio fue realizado por la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, quien explicó que, en esta ocasión, el incentivo no solo podrá utilizarse para la compra de alimentos y medicamentos, como ha sido habitual, sino que también permitirá la adquisición de electrodomésticos.

La gobernadora reiteró que el proceso se realiza bajo estricta reserva. “Le pagamos lo correcto de acuerdo al arma que presente, sin preguntar nombre, ni dirección ni dónde la compró, a través de una transacción súper discreta”, afirmó.

Fechas y lugares del canje

Las jornadas, todas en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., se desarrollarán en los siguientes puntos:

Lunes 15 de diciembre: Centro Cultural de la provincia de Colón

Centro Cultural de la provincia de Colón Viernes 19 de diciembre: Gran Estación de San Miguelito

Gran Estación de San Miguelito Lunes 22 de diciembre: Centro Comercial La Doña, en Panamá Este

El programa se mantiene como una de las estrategias para reducir la circulación de armas ilegales y promover entornos más seguros en las comunidades. A su vez, este se realiza con el apoyo de los estamentos de seguridad.