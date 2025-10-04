Más de 50 armas fueron entregadas durante el programa 'Armas por Comida' en San Miguelito.

Los ciudadanos que participaron en la jornada recibieron bonos de alimentos valorados en 24,925 dólares.

San Miguelito, Panamá/El programa “Armas por Comida”, realizado en el Centro Comercial Los Andes ubicado en el distrito de San Miguelito, culminó el viernes 3 de octubre con un balance de 56 armas de fuego entregadas de manera voluntaria, además de municiones y explosivos.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, entre los artículos recibidos se contabilizan 18 pistolas, 15 revólveres, cinco escopetas, dos rifles, 16 armas de perdigones, 2,903 municiones, 27 proveedores, 234 explosivos y 16 accesorios diversos.

Como parte del incentivo, los ciudadanos que participaron en la jornada recibieron bonos de alimentos valorados en 24,925 dólares. El programa, que se desarrolló durante dos días, busca reducir la circulación de armas ilegales y prevenir hechos de violencia.

La iniciativa fue organizada por la Policía, la Gobernación de Panamá y la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).