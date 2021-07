Carlos 'Calicho' Ruiz Formulan cargos contra el expelotero Carlos 'Calicho' Ruíz por supuestas lesiones personales

Por Demetrio Ábrego (Corresponsal)



Cargos por supuestos delito de lesiones personales simples se le formularon al ex grandes ligas, Carlos "Calicho" Ruíz, luego que un hombre alegó que fue agredido el 20 de agosto de 2020, en el distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí.

La supuesta víctima, Edwin Zapata, antiguo conductor de "Calicho" Ruíz, conversó con TVN Noticias y relató su versión de los hechos.

Vea también: Conoce la lista de los 23 recomendados al presidente Cortizo para ser magistrados de la Corte Suprema

"Él llegó en compañía de su primo aquí a mi residencia, el primo agredió a un señor que estaba aquí en mi casa conversando (...) al ver que lo estaban golpeando en el suelo, yo me meto. Cuando el primo me agarra por el suéter, entonces me voy al suelo y cuando menos acuerdo, sale el señor (Carlos Ruiz) del carro y me agrede físicamente con un objeto. Era una cuchilla cerrada como manopla", relató Zapata.

Por su parte, la abogada de Zapata, Aminta Quintero, señaló que el expediente tiene bastante elementos probatorios para que sancionen penalmente a"Calicho" Ruíz.

"Se dieron seis meses para la investigación, a pesar de que el expediente está bastante completo, tiene bastante elementos probatorios para llegar a un resultado de que a él lo sancionen penalmente. Nosotros aspiramos a que se le establezca un arraigo al señor Carlos "Calicho" Ruíz", manifestó la abogada.

TVN Noticias en Chiriquí hizo todo los intentos para poder localizar a los abogados del expelotero, pero no dieron declaraciones.