Alerta Amber | Más del 90 % de los casos son clasificados como evasión; autoridades piden denunciar de inmediato

Veraguas./Más del 90 % de los casos atendidos mediante el sistema Alerta Amber son clasificados como evasiones una vez los menores son ubicados y las autoridades verifican las circunstancias de su desaparición. Sin embargo, la demora de padres y cuidadores en presentar el reporte continúa aumentando el tiempo en que niños y adolescentes permanecen expuestos a situaciones de riesgo.

De acuerdo con las estadísticas explicadas por la encargada del programa en la Policía Nacional de Veraguas, nueve de cada diez personas reportadas mediante estas alertas son menores de edad de sexo femenino.

Los datos también reflejan que el 50 % de los niños y adolescentes es ubicado durante las primeras 24 horas, mientras que cerca del 75 % es localizado entre cuatro y cinco días después de iniciada la búsqueda. Otros casos, debido a su complejidad, requieren un período mayor.

Pese a que las primeras horas son determinantes, apenas el 13 % de los padres o cuidadores solicita la activación de la Alerta Amber dentro de las primeras 24 horas posteriores a la desaparición.

Más del 60 % espera entre uno y tres días para presentar el reporte, mientras que otro 25 % tarda entre una y cinco semanas, una demora que, según las autoridades, prolonga la vulnerabilidad de los menores y dificulta su localización.

“Tenemos que informar inmediatamente que el niño no está en los lugares o en las actividades donde debe estar”, explicó la funcionaria, quien recordó que no es necesario esperar 24 horas para presentar una denuncia o solicitar la activación de la alerta.

Las autoridades instaron a los familiares a acudir de inmediato a cualquiera de los estamentos de seguridad y presentar también la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, de manera que se inicie una investigación y se activen los mecanismos de búsqueda.

La Ley 469 permite que la solicitud de Alerta Amber sea tramitada no solo ante el Ministerio Público, sino también por medio de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional de Migración.

Evasión, la causa más frecuente

Las desapariciones de menores son clasificadas en cuatro categorías: evasión, sustracción, extravío y paradero desconocido.

Más del 90 % de los casos corresponde a evasiones, es decir, situaciones en las que el menor se ausenta de su hogar o del lugar donde debía permanecer. Esta clasificación se establece después de localizarlo y evaluar el contexto en que ocurrió la desaparición.

La encargada del programa indicó que muchos de estos casos pueden prevenirse, aunque reconoció que existen dificultades y conflictos dentro de los hogares.

“Sabemos que hay complejidad con la responsabilidad del desarrollo, el cuidado y la educación de los niños, pero tenemos que asumir con entereza esa responsabilidad como padres, como adultos y como sociedad”, manifestó.

La segunda causa más frecuente es la sustracción, relacionada generalmente con conflictos familiares en los que una persona se lleva al menor, aunque no sea quien legalmente debe tenerlo bajo su cuidado.

Las otras categorías son el extravío y el paradero desconocido. Esta última representa una menor cantidad de casos, pero puede estar relacionada con desapariciones violentas y requiere una atención especial.

Las autoridades reiteraron que todo menor que se encuentre fuera del cuidado de su familia permanece en una condición de vulnerabilidad ante personas o situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

En el caso de Veraguas, la provincia ocupa el sexto lugar a nivel nacional entre las regiones con mayor cantidad de casos atendidos mediante el sistema Alerta Amber.

Con información de Ney Castillo.