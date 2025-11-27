Captura a cinco personas por hurto en Zona Libre y decomisan de droga en puerto, entre las actividades policivas en Colón

Los hombres fueron capturados en plena acción de robo de llantas, mientras que en un contenedor se encontraban más de mil paquetes de droga; fue localizada en el puerto que tenía como destino a España.

Colón, Panamá/La Policía Nacional captura a cinco personas la noche de este miércoles dentro de la Zona Libre de Colón. Los sospechosos fueron sorprendidos en el robo de llantas en una empresa que se encuentra ubicada dentro de la zona franca, en donde las cámaras de seguridad registraron el momento en que los sospechosos ingresaban al local, lo que permitió que se diera aviso inmediato a las autoridades.

Cuando las unidades llegaron al sitio, encontraron a los individuos dentro del establecimiento y con parte de la mercancía en su poder. Estos sujetos fueron aprehendidos y la evidencia fue recuperada y, según las autoridades, los cinco serán puestos a órdenes judiciales.

Además, Hermógene Arguelles, jefe de la zona policial, informó el decomiso de 1,162 paquetes rectangulares de presunta droga dentro de un contenedor en un puerto del Caribe colonense, en donde esta acción fue ejecutada por parte de la Dirección Nacional Antinarcóticos junto a la Fiscalía de Drogas, quienes lograron identificar el cargamento, que tenía como destino final España.

No hubo personas detenidas por este caso, pero se mantienen las investigaciones para determinar quiénes están detrás del envío ilícito, ya que las autoridades destacaron que tanto la videovigilancia como el perfilamiento de contenedores fueron claves para obtener estos resultados con relación al reforzamiento de las acciones contra el crimen en la provincia de Colón.

Con información de Néstor Delgado