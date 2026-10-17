Propietarios regresan a sus casas centenarias en Penonomé para evaluar daños

En esta zona, varias residencias construidas con quincha tienen más de 100 años de antigüedad.

Casas de quincha en barrio colonial de San Antonio sufrieron daños

Provincia de Coclé./Familias del barrio Colonial de San Antonio regresaron a sus viviendas para evaluar las afectaciones y aseguran que harán el esfuerzo por reconstruirlas, debido a su valor familiar e histórico.

Nueve días después del terremoto, propietarios de viviendas del barrio Colonial de San Antonio, en el centro del distrito de Penonomé, regresaron a sus hogares para verificar los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

En esta zona, varias residencias construidas con quincha tienen más de 100 años de antigüedad. Sus propietarios reconocen que la reconstrucción representa un desafío económico, pero aseguran que harán el esfuerzo por conservar estas estructuras, que forman parte de su historia familiar y del patrimonio cultural de la comunidad.

“112 años, muy triste. Me entró una crisis de nervios horrible cuando uno vio esto. Toda la vida hemos vivido aquí y es muy duro”, expresó una de las residentes afectadas.

Con información de Nathali Reyes.

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