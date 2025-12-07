A 57 años de la tragedia en La Arena: comunidad recuerda a las tres jóvenes fallecidas durante el Rosario de la Aurora

De acuerdo con los testimonios recopilados, en aquella fecha un vehículo perdió el control y atropelló a un grupo de feligreses que caminaba por la vía principal del corregimiento mientras entonaban cánticos a la Virgen María y portaban veladoras.

Chitré, Herrera/Este domingo 7 de diciembre, residentes del corregimiento de La Arena, en el distrito de Chitré, rememoraron un hecho trágico ocurrido hace al menos 57 años, durante la madrugada de la celebración del Rosario de la Aurora, cuando la comunidad se preparaba para el Día de las Madres.

Como resultado, tres jóvenes fallecieron y numerosas personas resultaron heridas. Vecinos recuerdan que fue un momento profundamente conmovedor para la comunidad, marcado por la ausencia de música y por la sorpresa y el dolor que dejó el trágico accidente.

Algunos residentes relataron que incluso los objetos de los alrededores cayeron sobre las personas en medio del caos, y que el automóvil del responsable quedó detenido frente a una vivienda.

Desde aquel suceso, el Rosario de la Aurora no volvió a celebrarse en La Arena, debido al impacto emocional provocado entre los habitantes. Sin embargo, este año, al cumplirse 57 años del accidente, un grupo de personas se reunió para rendir homenaje, elevar oraciones y recordar tanto a quienes fallecieron como a quienes quedaron con secuelas de aquel episodio.

Con información de Eduardo Javier Vega