Ediles de Colón aprueban prórroga para Aguaseo; alcalde Galván anuncia que vetará la decisión

La propuesta recibió nueve votos a favor y cinco en contra; el alcalde Diogenes Galván anunció que vetará el acuerdo y lo demandará por inconstitucional.

Provincia de Colón./El Consejo Municipal del distrito de Colón aprobó, con nueve votos a favor y cinco en contra, un proyecto de acuerdo que busca prorrogar el contrato de la empresa Aguaseo, encargada de la recolección de desechos sólidos, cuya concesión vence en abril de 2027.

La decisión queda ahora en manos del alcalde de Colón, Diogenes Galván, quien podrá sancionar o vetar el proyecto. El tema genera preocupación entre ciudadanos y autoridades, debido a que la próxima concesión podría extenderse por 20 años.

Sobre la decisión, el alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, dijo que “nueve representantes consideran que Aguaseo ha hecho un buen trabajo y están pretendiendo darle 20 años más de prórroga en un contrato de forma casi directa”.

El alcalde adelantó que rechazará la iniciativa y recurrirá a la vía judicial. “El acuerdo no solo lo vamos a vetar, sino que lo vamos a demandar por inconstitucional. Vamos a tener Colón limpio cuando se acabe el contrato. Yo voy a cumplir mi promesa y tengo la ruta bien establecida”, afirmó.

Galván sostuvo que la prioridad es garantizar la limpieza del distrito y mejorar el servicio de recolección de basura.

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Por su parte, el representante de Puerto Pilón, Carlos De la Rosa, explicó que votó en contra de la propuesta, al considerar que no se debe extender el contrato por dos décadas ante las deficiencias que, según indicó, presenta el servicio.

“Nosotros no podemos entregarle 20 años a la empresa Aguaseo. Ellos alegan que tienen la necesidad apremiante de la prórroga para mejorar el servicio, cuando ya lo tienen y nunca se han motivado a mejorar el servicio”, expresó.

De la Rosa agregó que, si la empresa participa en una nueva licitación y resulta ganadora, deberá ser mediante ese proceso. A su juicio, extender la concesión pese a las quejas por la recolección de basura no sería la mejor decisión.

Entre los representantes que respaldaron el proyecto, uno señaló que una licitación puede tardar hasta 10 meses, por lo que consideró necesario tomar una decisión ante el vencimiento del contrato y la situación que enfrenta el distrito.

Los corregimientos de Buena Vista, Santa Rosa y Salamanca figuran entre las comunidades señaladas como afectadas por las deficiencias en la recolección de desechos sólidos.

Mientras avanza el proceso, la decisión del alcalde será determinante para definir el futuro del contrato y el mecanismo que se utilizará para garantizar la continuidad del servicio en el distrito de Colón.

Con información de Néstor Delgado.