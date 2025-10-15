Gobierno Nacional entrega moderna escuela en Aguadulce tras 10 años de espera

Distrito de Aguadulce, Panamá/Tras más de una década de espera y múltiples desafíos, la comunidad educativa de Aguadulce celebra la inauguración del Centro Educativo Básico General El Barrero, una moderna infraestructura construida por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación.

El presidente José Raúl Mulino destacó la importancia de cuidar los recursos públicos y dar continuidad a las obras. “Estos recursos hay que cuidarlos; lo primero que hay que hacer es terminar lo que se empezó”, enfatizó.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que la entrega de la escuela representa un compromiso por transformar el sistema educativo y saldar deudas históricas con comunidades olvidadas. “Hoy no solo entregamos una escuela, entregamos un mensaje claro: la educación es una prioridad nacional”, afirmó.

Durante años, los estudiantes recibieron clases en iglesias, comedores comunales e incluso al aire libre en donde se considera que estas nuevas escuelas beneficiarán a 148 estudiantes actualmente, con capacidad para 400 alumnos, y cuenta con 11 aulas teóricas, 2 de preescolar, laboratorios de informática, cocina, cancha techada y áreas culturales y deportivas. Además, es la primera escuela de la región en recibir internet de alta velocidad, reduciendo la brecha tecnológica y fortaleciendo la educación digital.

Estudiantes como Brianeth Agrazal expresaron su entusiasmo: “nos sentimos muy contentos de iniciar clases en la nueva escuela, con un espacio amplio y seguro para seguir aprendiendo”. La docente Lorena González agregó: “estamos llenos de alegría y esperanza”. Aun con limitaciones, hemos logrado mantenernos a flote y despertar en nuestros estudiantes el deseo de aprender.

Durante la ceremonia, también se entregaron títulos de propiedad a los centros educativos Boca de Urracillo, Juan Bautista Rosas, Víctor Manuel Ramos Vega y Altos de la Estancia. Esta obra es parte del Plan Nacional de Inversión en Infraestructura Educativa, orientado a cerrar brechas estructurales y garantizar educación pública de calidad en todo Panamá.

