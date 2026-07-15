Médicos internos mantienen protesta y exigen pago de turnos, bonificaciones y cambios de categoría

Chiriquí/Un grupo de médicos internos y residentes del Hospital Regional Rafael Hernández realizó este miércoles una protesta pacífica para exigir el pago de turnos extraordinarios, bonificaciones y cambios de categoría que, aseguran, aún permanecen pendientes.

La manifestación se desarrolló en las afueras del centro hospitalario, donde los galenos reiteraron que mantendrán las acciones hasta lograr una mesa de diálogo con las autoridades.

"Nos mantenemos aquí presentes en manifestación pacífica en busca del pago de los turnos adeudados, así como las bonificaciones y cambio de categoría de muchos de nuestros compañeros que todavía no se han visto pagados", expresó uno de los médicos participantes.

La inconformidad que tenemos, y creo que hablo en voz de todos los médicos internos y residentes, es que desde hace más de un año mantenemos pagos atrasados, no solo de los turnos extraordinarios, sino también de las bonificaciones. Hay muchos compañeros a quienes ni siquiera se les ha firmado el contrato, además de que siguen pendientes los bonos y los cambios de categoría. Aunque algunos ya han recibido parte de esos pagos, el resto continúa con todas esas obligaciones atrasadas", expresó una de las médicas.

En ese sentido, la galena explicó que la situación afecta a médicos internos y residentes de hospitales de la Caja de Seguro Social en todo el país. Solo en Chiriquí, indicó que en cada ingreso participan más de 200 médicos internos y alrededor de 15 residentes, distribuidos en especialidades como medicina, cirugía, anestesiología y urología. Agregó que la manifestación se mantendrá de forma pacífica mientras esperan que se establezca una mesa de diálogo que permita encontrar una solución a los pagos pendientes.

Consultados sobre si endurecerán las medidas de presión, respondieron que, por el momento, continuarán con protestas pacíficas.

"Por ahora nos mantendremos en manifestaciones pacíficas hasta que se pueda lograr una mesa de diálogo", indicaron.

Mientras tanto, la Caja de Seguro Social (CSS) señaló que ha estado realizando los pagos correspondientes a estos trabajadores de la salud y pidió paciencia, al indicar que los desembolsos se efectuarán de manera gradual.

El reclamo ocurre un día después de que el Ministerio de Salud (Minsa) anunciara un cronograma para saldar las deudas con médicos internos y residentes.

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El Minsa pagaría el 15 de agosto

En tanto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció que el 15 de agosto se pagarán los montos adeudados a los médicos internos, incluidos los sobretiempos correspondientes al 40%, mientras que las bonificaciones pendientes comenzarán a cancelarse a partir de septiembre, tras una reunión con representantes de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri).

El titular de Salud también explicó que se instaló una mesa de trabajo para revisar caso por caso los turnos pendientes y conciliar los registros del Minsa con los de la federación, con el objetivo de determinar los montos que corresponden a cada médico.

Además, precisó que las obligaciones económicas con los médicos internos y residentes corresponden tanto al Ministerio de Salud como a la Caja de Seguro Social. En ese sentido, indicó que el Minsa asumirá los compromisos bajo su responsabilidad y gestionará con la CSS la designación de un representante para avanzar en la solución de los pagos que competen a esa institución.

Con información de Demetrio Ábrego.