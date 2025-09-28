Meduca capacita a directores en Veraguas para detectar riesgos sociales en estudiantes

En las últimas semanas, la provincia de Veraguas ha registrado varios casos en diferentes planteles que involucran a estudiantes en riesgo social.

Santiago de Veraguas/Directores de centros educativos en la provincia de Veraguas fueron capacitados en la detección temprana de estudiantes en condición de vulnerabilidad, acoso o riesgo social, con el objetivo de que puedan intervenir de forma oportuna y coordinar la atención junto con los equipos psicosociales del Ministerio de Educación (Meduca).

La capacitación forma parte de la "Escuela de Liderazgo", un programa que anteriormente se denominaba Escuela de Directores y que ahora busca fortalecer las capacidades de los responsables de los planteles y supervisores de zona en distintas regiones del país.

La psicóloga Verushka Ordaz, directora nacional de Servicios Psicoeducativos del Meduca, explicó que se trata de “una enorme oportunidad en la que estamos fortaleciendo, a través de distintos módulos, lo que corresponde al liderazgo que debe contener un directivo de un centro educativo”.

Durante la formación se abordaron aspectos como:

La detección temprana de riesgos en estudiantes.

El fortalecimiento del sustento legal de los procedimientos.

La coordinación entre gabinetes psicopedagógicos, servicios de apoyo educativo y departamentos psicosociales.

La atención de casos que van desde la prevención primaria hasta intervenciones puntuales e individuales.

Ordaz resaltó que las problemáticas que enfrentan los estudiantes no siempre se originan en la escuela, sino también en el hogar, la comunidad o el entorno social, por lo que los directores deben estar preparados para detectar señales y canalizar la atención adecuada.

El programa de la Escuela de Liderazgo se desarrolla en dos fases: una dirigida a los directivos dentro del centro educativo y otra enfocada en los supervisores de zona, con la finalidad de fortalecer a todos los actores de la comunidad educativa.

“Nuestro norte como Ministerio de Educación es que todos manejen información actualizada para atender de forma preventiva y efectiva las situaciones que afectan a los estudiantes”, reforzó Ordaz.

En las últimas semanas, la provincia de Veraguas ha registrado varios casos en diferentes planteles que involucran a estudiantes en riesgo social.

Uno de los casos que encendió la alarma en la provincia fue la violenta riña que protagonizaron estudiantes del Instituto Profesional y Técnico Omar Torrijos, el Colegio Padre Canovas y el Colegio José Santo Puga. Y es que, en medio de las agresiones, salió a relucir un arma blanca.

Recientemente se registró otro caso de presunto bullying en el que cuatro estudiantes del colegio Belisario Villar Pérez, ubicado en Santiago, fueron trasladados al cuarto de urgencias tras presentar cuadros alérgicos de origen aún no determinado.

Ante esta serie de acontecimientos, hace una semana la comunidad educativa se unió en una masiva marcha por la paz, con el objetivo de promover la convivencia pacífica y el respeto en el entorno escolar.

Información de Ney Castillo