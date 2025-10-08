MOP retira árbol caído que obstaculizaba la vía de Finca 8, en Bocas del Toro

Las labores se realizaron para garantizar la seguridad vial tras las fuertes lluvias que se registraron en la región.

Bocas del Toro, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), mediante su equipo de mantenimiento regional en Bocas del Toro, llevó a cabo trabajos de remoción de un árbol de gran tamaño que bloqueaba parcialmente la carretera en el sector de Finca 8, con el fin de mantener la seguridad de quienes transitan por la zona.

La caída del árbol se produjo debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días, lo que representaba un peligro para peatones y conductores.

Para garantizar que las labores se están desarrollando de manera ordenada y segura, en donde las cuadrillas del MOP contaron con el respaldo de personal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), quienes se encargaron de supervisar el tráfico mientras se realizaba la limpieza de la vía.

La institución instó a los conductores a reducir la velocidad, respetando la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal operativo presente en el lugar. El MOP agradeció la paciencia y colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de estas labores, en donde se reafirmó el compromiso con la protección de los usuarios de las carreteras y la seguridad vial en todo el país.

