Al menos 10 personas con virus del Oropuche en Veraguas

“Es muy importante eliminar los criaderos de mosquitos; si eliminamos los criaderos de mosquitos, podemos controlar las diferentes arbovirosis que existen". Afirmó el director regional del Ministerio de Salud en Veraguas, Xavier Torres.

Veraguas/10 personas con diagnóstico positivo por virus del Oropuche fueron reportadas por las autoridades de salud en la provincia de Veraguas.

El director regional del Ministerio de Salud, Xavier Torres, informó que las autoridades han establecido un protocolo para las personas que buscan atención médica con síntomas propios de la enfermedad.

El funcionario manifestó que se están haciendo exámenes para descartar contagios, porque los síntomas son muy parecidos a los que provocan el dengue: “Primero, se le realiza lo que es el diagnóstico y, si sale dengue negativo, pues se mandan las muestras hacia Panamá, al Instituto Gorgas, para tratar de descartar entonces las demás arbovirosis que pueden estar presentes”.

El brote registrado se dio en los distritos de Santiago, La Mesa y Atalaya en la provincia de Veraguas luego de las pruebas de laboratorio.

Torres solicitó a la población mantenerse alerta ante la acumulación de criaderos en recipientes de agua, principalmente en la época lluviosa. “Es muy importante eliminar los criaderos de mosquitos; si eliminamos los criaderos de mosquitos, podemos controlar las diferentes arbovirosis que existen".

El virus del oropouche se encuentra en zonas amazónicas y es originario de América. Desde inicios del 2025 se han reportado casos en Brasil, Cuba y Panamá.

Un alto porcentaje de las personas con enfermedades preexistentes pueden desarrollar complicaciones neurológicas como consecuencia del virus.

Con información de Ney Castillo