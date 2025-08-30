Senafront incauta más de 13 mil municiones en puesto de control de Nusagandí.

Comarca Guna Yala/En el marco del Plan Firmeza, unidades de la Dirección de Inteligencia e Investigación del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en coordinación con agentes del puesto de control de Nusagandí, decomisaron un cargamento de 13 mil municiones de distintos calibres.

El material bélico era transportado en un vehículo de carga y encomiendas con destino a la comarca Guna Yala. La operación se desarrolló como parte de la Operación Falange III, estrategia de seguridad que busca frenar actividades ilícitas en zonas fronterizas.

Te podría interesar: Drones refuerzan la vigilancia en Panamá y Bocas del Toro durante fase de prueba

De acuerdo con la información oficial, los indicios fueron remitidos a la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) para su custodia y los trámites de rigor.

Con esta acción, las autoridades refuerzan los controles de seguridad en las áreas limítrofes y advierten que continuarán con operativos para detectar y frenar el tráfico de armas y municiones en el país.