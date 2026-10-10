Temblor en Panamá: Iglesia de Soná colapsa y más de 25 casas han sido afectadas

Varias comunidades de Veraguas reportan daños en viviendas y capillas. Se ha informado que no hay acceso a agua potable en algunas zonas de la provincia.

Provincia de Veraguas./La provincia de Veraguas figura entre las regiones afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado este viernes 9 de octubre. Durante un recorrido de TVN Noticias por el distrito de Soná, se constataron importantes daños en infraestructuras, incluida la iglesia parroquial San Isidro Labrador, que quedó completamente colapsada.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil y otros organismos de respuesta a emergencias se encuentran en el área para brindar apoyo y evaluar las afectaciones.

El párroco de Soná informó que varias comunidades han sufrido daños, principalmente en el sur del distrito, entre ellas Santa Catalina, La Honda y Lagartero. También reportó afectaciones en distintas capillas de la región.

El sacerdote explicó que, al llegar al lugar después del sismo, se enteró de que un trabajador de la parroquia había quedado bajo los escombros. El hombre fue rescatado y trasladado a un hospital, donde permanece estable con una fractura en un brazo. Al momento del terremoto no había feligreses en la iglesia.

Ante la emergencia, el párroco solicitó apoyo urgente del Gobierno y de la población para conseguir agua, alimentos, medicamentos y enseres. En el distrito también se reporta la interrupción del suministro de agua potable.

En el centro de Soná, algunas viviendas colapsaron, mientras que en Piedra Negra de El Marañón se informó de más de 25 casas afectadas.

Pese a los daños, la carretera que comunica Soná con las comunidades del sur se mantiene habilitada, lo que ha permitido el acceso a estas zonas.

Como parte de las actividades religiosas, el sacerdote anunció una misa a las 5:00 p. m. en el parque San Isidro, frente a la iglesia, e invitó a la comunidad a unirse en oración y agradecer por las vidas que se salvaron.

Con información de Emilio Batista.