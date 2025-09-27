Trabajos de reparación en el Limón de Colón deja a negocios al borde de la quiebra

En el punto afectado se observa maquinaria pesada trabajando, pero la incertidumbre se mantiene, ya que se desconoce el tiempo que duren los trabajos.

Colón, Colón/Comercios cercanos a la comunidad El Guarumal, en el corregimiento del Limón, atraviesan una difícil situación luego de que la vía principal permaneciera cerrada durante 31 días debido al hundimiento de la carpeta asfáltica.

Algunos locales han cerrado y otros apenas logran operar al 50%. Los comerciantes aseguran estar preocupados porque no han recibido información oficial de las autoridades ni de la empresa encargada sobre cuánto tiempo tomarán los trabajos de reparación.

El movimiento vehicular en la zona es casi nulo, lo que afecta directamente la economía de los establecimientos que dependen de la circulación de personas provenientes del Limón, Nueva Providencia y Buena Vista. A duras penas los dueños han podido cumplir con el pago de impuestos municipales y otros compromisos.

En el punto afectado se observa maquinaria pesada trabajando, pero la incertidumbre se mantiene. Anthony Escalante, administrador de una estación de combustible, relató que tuvieron que reducir personal y ahora solo operan medio turno. Otros negocios cercanos se han visto obligados a liquidar trabajadores.

“Tenemos los impuestos acumulados, el agua, la luz, el seguro social”, explicó Escalante, quien solicitó el apoyo de las autoridades. “Va a llegar un momento en que nos va a tocar cerrar operaciones 100%. Va mucho dinero en pérdida”, advirtió.

Información de Néstor Delgado

