Pruebas antidoping entran al debate de la Asamblea; iniciativa propone aplicarlas en diputados y suplentes

El diputado de la coalición Vamos, Jorge González, presentó una propuesta para que los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional se sometan a pruebas antidoping de manera periódica o aleatoria durante los periodos legislativos.

Según explicó, la iniciativa busca generar confianza en la ciudadanía sobre el trabajo que realizan los parlamentarios, tomando en cuenta la responsabilidad de las decisiones que deben adoptar.

La propuesta establece que las pruebas se aplicarían bajo los protocolos del Ministerio de Salud en coordinación con la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de Delitos Relacionados con Drogas (Conapred).

"Hemos marcado que estas pruebas serán periódicas o aleatorias una vez al año durante los periodos legislativos", .

En caso de que un diputado se niegue a la prueba o arroje un resultado positivo, la falta sería considerada “grave” dentro del reglamento interno de la Asamblea y podría derivar en sanciones como la suspensión del cargo entre tres y seis meses, así como descuentos salariales durante ese tiempo.

La Comisión de Credenciales tendría la responsabilidad de emitir un concepto sobre la sanción correspondiente en caso de incumplimiento.

“Estamos aprovechando la discusión de las reformas al reglamento interno para incluir este artículo y enviar un mensaje claro a la ciudadanía: el compromiso con la ética parlamentaria es inquebrantable”, señaló González.

Información de Yeny Caballero