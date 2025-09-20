Pueblo Nuevo celebra 130 años de historia con música, arte y tradición familiar

Pueblo Nuevo, que en sus inicios era un pequeño poblado con caminos de tierra y casas de madera, se ha transformado en un corregimiento donde conviven torres modernas y barrios tradicionales.

Pueblo Nuevo, Panamá/El corregimiento de Pueblo Nuevo celebró este fin de semana su 130.º aniversario de fundación con una jornada cargada de música típica, presentaciones artísticas en vivo y actividades para toda la familia.

Las celebraciones se llevaron a cabo en un espacio ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre, entre la Junta Comunal de Pueblo Nuevo y la salida cercana a la estación del Metro de Panamá. En el lugar, residentes de todas las edades se dieron cita para disfrutar de un ambiente familiar, bailar, cantar y degustar la gastronomía local. Algunos asistentes incluso se animaron a mostrar sus pasos de baile más creativos.

Los vecinos destacaron la importancia de estos eventos para fortalecer la convivencia y mantener viva la memoria del corregimiento. Otros, por su parte, resaltaron los cambios que ha experimentado la comunidad, como mejora en las calles, los acueductos y la infraestructura en general.

Pueblo Nuevo, que en sus inicios era un pequeño poblado con caminos de tierra y casas de madera, se ha transformado en un corregimiento donde conviven torres modernas y barrios tradicionales. Según el último censo de 2023, cuenta con más de 24,000 habitantes, quienes participaron activamente en las actividades de aniversario, celebrando la historia y la identidad de su comunidad.

