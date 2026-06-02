¿Quieres ser diplomático? Continúa abierta convocatoria para ingresar a la Carrera Diplomática y Consular 2026

El período de inscripción en línea permanecerá habilitado hasta el próximo 5 de junio de 2026. Los interesados deberán completar el formulario digital disponible en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que continúa abierta la convocatoria al Concurso Público de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2026, un proceso orientado a seleccionar a los profesionales que representarán a Panamá en el exterior y contribuirán al fortalecimiento de la política exterior del país.

La entidad destacó que el concurso se desarrolla bajo criterios técnicos, transparentes y basados en méritos, con el objetivo de garantizar la selección de candidatos que cuenten con las competencias necesarias para desempeñarse en el servicio exterior panameño.

Los aspirantes que superen satisfactoriamente las diferentes etapas del proceso deberán ingresar al Programa de Formación Diplomática y Consular, requisito indispensable antes de su incorporación formal a la Carrera Diplomática y Consular.

El proceso de selección contempla la evaluación de los méritos académicos, así como de las competencias y aptitudes de cada participante.

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Entre los requisitos establecidos para optar por una plaza se encuentran:

Ser panameño por nacimiento o naturalizado, con más de 15 años de residencia en el país posteriores a la naturalización.

No haber sido condenado por delitos dolosos ni contra la Administración Pública.

Poseer título universitario de licenciatura, postgrado, maestría o doctorado en Relaciones Internacionales o Política Internacional.

No obstante, la Cancillería señaló que, con el aval de la Comisión Calificadora, también podrán ser admitidos profesionales de otras disciplinas que cuenten con estudios especializados en áreas estratégicas de interés para el Estado panameño.

El período de inscripción en línea permanecerá habilitado hasta el próximo 5 de junio de 2026. Los interesados deberán completar el formulario digital disponible en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La institución indicó que esta convocatoria forma parte de los esfuerzos por fortalecer el servicio exterior mediante la incorporación de profesionales capacitados para representar los intereses de Panamá en los distintos escenarios internacionales.

Para obtener información adicional o realizar consultas sobre el proceso, los aspirantes pueden comunicarse a través del correo electrónico academiadiplomatica@mire.gob.pa.