Reacciones tras aprehensión de representante en San Miguelito por presunto caso de cheques falsificados

Las autoridades judiciales mantienen las investigaciones en curso para determinar el alcance del caso y la responsabilidad de las personas involucradas.

Diversas reacciones se han generado luego de la aprehensión del representante de corregimiento de Arnulfo Arias, Darío González, en el distrito de San Miguelito, quien junto a otro funcionario de la junta comunal es investigado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito financiero, relacionados con el cambio de dos cheques falsificados provenientes de cuentas de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

El caso se suma a la denuncia pública hecha por Javier Valverde, del corregimiento de Belisario Porras, a quien supuestamente, la empresa Revisalud le ofreció 100 mil dólares a cambio de su apoyo. Ambas situaciones dieron pie a los comentarios de los diputados de la Asamblea Nacional.

Los diputados José Pérez Barboni, se preguntó si la tesorería de la Unachi actuó por cuenta propia sin que los superiores se enteraran: "Una vez más, estos dos cheques falsificados siguen siendo parte del modus operandi de esta universidad que más que acercarse al profesionalismo de los estudiantes chiricanos, se acerca a la corrupción".

Jonathan Vega, por su parte, primero se refirió al supuesto soborno a Valverde, y luego al caso de González, cuestionando dónde están las investigaciones y los responsables, exigiendo que se haga cumplir la ley.

De acuerdo con información preliminar del Ministerio Público, los dos cheques falsificados fueron depositados en la cuenta de la Junta Comunal de Arnulfo Arias. Posteriormente, el dinero fue girado mediante nuevos cheques a nombre de terceras personas, quienes hicieron efectivo el monto.

Los diputados coincidieron en que la ley debe aplicarse sin distinción, independientemente de que los implicados pertenezcan a una universidad pública, a un partido político o a una entidad estatal, y exigieron que se esclarezca si hubo participación o conocimiento de altos directivos.

Según se informó, Darío González fue aprehendido como parte de las diligencias del Ministerio Público y deberá comparecer ante un juez de garantías, donde se realizarán las audiencias de control correspondientes en las próximas horas.

Las autoridades judiciales mantienen las investigaciones en curso para determinar el alcance del caso y la responsabilidad de las personas involucradas.

Te puede interesar: Representante de Belisario Porras denuncia intento de soborno para favorecer a Revisalud

Te puede interesar: Aprehenden a representante de Arnulfo Arias; se le investiga por delitos en perjuicio del Banco Nacional

Información de Meredith Serracín