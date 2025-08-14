Reconocen a trabajadores de estación Albrook por participar en rescate de 28 personas tras accidente de tránsito

Se destacó que los trabajadores han sido capacitados en seguridad, salud ocupacional, emergencias y simulacros.

Ciudad de Panamá, Panamá/En un acto de reconocimiento y gratitud, el proyecto Línea 3 del Metro de Panamá rindió homenaje a los trabajadores de la estación Albrook que participaron en un rescate durante un incidente ocurrido el pasado miércoles 6 de agosto. Su intervención permitió evacuar y asistir a 28 personas, evidenciando un alto nivel de compromiso y responsabilidad.

El reconocimiento se realizó en el frente de construcción de la estación Albrook, con la presencia de representantes de la Gran Terminal de Albrook, la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Honorable Representante del Corregimiento de Ancón, Nippon Koe y Metro de Panamá, S.A. Todos destacaron la profesionalidad, la coordinación y la capacidad de respuesta de los trabajadores involucrados.

El Consorcio HPH Joint Venture, encargado de la construcción de la Línea 3, subrayó que la actuación fue resultado de más de 15 mil horas de capacitación en Seguridad, Salud Ocupacional (SSO), respuesta ante emergencias y simulacros. “Su intervención no fue producto del azar, sino el resultado de una cultura de seguridad que promovemos con firmeza”, señaló Arquímedes Sosa, gerente de Seguridad y Salud Ocupacional del consorcio.

Este hecho reafirma que los trabajadores de la Línea 3 —en especial quienes laboran en la estación Albrook— no solo construyen una obra clave para el futuro del transporte en Panamá Oeste, sino que también están preparados para actuar ante situaciones de riesgo y salvaguardar vidas.

