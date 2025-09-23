Recorte presupuestario al ITSE genera preocupación por impacto en educación técnica

Uno de los efectos más críticos del recorte sería la imposibilidad de recibir a cerca de 2,500 nuevos estudiantes en el año académico 2026.

Ciudad de Panamá/El recorte presupuestario recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) para la vigencia fiscal del 2026 ha generado una ola de reacciones entre sectores empresariales, legisladores y miembros de la comunidad educativa. El ajuste plantea una reducción del 47% respecto al presupuesto anterior, lo que comprometería la continuidad de convenios educativos, proyectos de infraestructura y la capacidad operativa del instituto.

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, expresó su preocupación por las implicaciones de esta decisión, señalando que muchas empresas privadas han invertido en el ITSE con el objetivo de formar mano de obra calificada y facilitar la inserción laboral de los jóvenes.

“Muchas empresas privadas están invirtiendo en el ITSE en diferentes carreras, llevando a los muchachos a hacer pasantías y asegurando que, una vez que se gradúan, tengan un puesto de trabajo fijo. Eso es lo que nosotros hacemos con el ITSE, y le pedimos al gobierno central y al MEF que lo vea como lo que es: una inversión”, indicó Arias.

🔗También puedes leer: ITSE advierte que no podrá recibir a 2,500 estudiantes por recorte presupuestario

Además del impacto en los programas académicos, el recorte también amenaza proyectos de infraestructura clave para la institución, lo que ha llevado a diversas organizaciones y actores políticos a solicitar una reconsideración del presupuesto asignado.

En el ámbito legislativo, también se han alzado voces de preocupación. El diputado Jorge Bloise, informó que ya se ha elevado una solicitud formal a la Comisión de Presupuesto para revisar la decisión.

“Nosotros, como Comisión de Educación, enviamos una nota formal al presidente de la Comisión de Presupuesto y a los diputados para que nos apoyen solicitando la revisión del presupuesto del ITSE”, manifestó Bloise.

Uno de los efectos más críticos del recorte sería la imposibilidad de recibir a cerca de 2,500 nuevos estudiantes en el año académico 2026, limitando el acceso a educación técnica de calidad y afectando la formación de profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo del país.

Con información de Yamy Rivas