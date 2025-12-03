Así operaba la red criminal que atraía a mujeres con falsas ofertas de empleo para robarlas y abusarlas sexualmente

En medio de la operación policial, las autoridades lograron la incautación de aparatos electrónicos y tecnológicos , los cuales serán sometidos a análisis para ubicar a otros integrantes de este mismo grupo criminal .

Ciudad de Panamá/Los cuatro hombres que fueron aprehendidos en un operativo en el distrito de San Miguelito, vinculados a una red que ofertaba plazas de empleos en internet y cometía delitos sexuales a sus víctimas, quedaron bajo detención provisional tras el desarrollo de una audiencia de garantías este miércoles 3 de diciembre.

Con el sustento legal de la Fiscalía de San Miguelito, los individuos fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de violación, robo y extorsión por los hechos ocurridos en el sector de La Ratonera.

¿Cómo operaba este grupo?

El operativo se llevó a cabo este martes 2 de diciembre.

Según las investigaciones, la red delincuencial utilizaba redes sociales y páginas web para ofrecer falsas ofertas de empleo a mujeres, ganarse su confianza y luego citarlas en lugares que no correspondían a una entrevista real, con el objetivo de asaltarlas y cometer delitos sexuales, según detallaron las autoridades.

De acuerdo con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), los delincuentes ofrecían empleos como salonera, masajista y otros trabajos, dirigidos a mujeres que necesitaban con urgencia una fuente de ingresos. Tras el primer contacto, las víctimas eran citadas en lugares públicos, pero posteriormente se les enviaba otra ubicación, cada vez más cercana a zonas consideradas de alto riesgo.

El subcomisionado Diego Araúz explicó que el grupo estaba "dedicado a ofrecer ofertas de trabajo de salonera, masajista y otro tipo de ofertas de trabajo a mujeres a través de una de las plataformas digitales o redes sociales. Estas personas necesitaban un trabajo, eran atraídas, llamaban a los números telefónicos y eran citadas en un lugar público, pero luego al llegar ahí, los citaban o les mandaban otra ubicación, otra dirección, y los iban acercando a un lugar considerado un área roja, y ahí entonces los sujetos, los delincuentes, las abordaban y las introducían y les robaban y eran víctimas de delitos sexuales”.

Durante los ataques, las víctimas también eran amenazadas para evitar que presentaran denuncias. Según informó el subcomisionado:

“Eran amenazadas por los miembros del grupo delincuencial, quienes les decían que si ponían las denuncias, expondrían sus videos íntimos, los que eran grabados por los hombres que abusaban de ellas”.

En medio de la operación policial, las autoridades lograron la incautación de aparatos electrónicos y tecnológicos, los cuales serán sometidos a análisis para ubicar a otros integrantes de este mismo grupo criminal. Además, la DIJ solicitó a las mujeres que hayan sido víctimas que presenten la denuncia, como parte del fortalecimiento de las investigaciones.

Ante este método de captación, las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al momento de asistir a una entrevista laboral, y recomendaron verificar que la empresa sea real, contar con una dirección fija, un número telefónico confiable y no acudir solas a citas en lugares aislados. Así lo indicó el subcomisionado Araúz:

“Verifiquen la persona que está ofreciendo trabajo, la empresa, la página web, una dirección fija, un número telefónico, que no vayan a lugares aislados o lugares improvisados a estas entrevistas, que procure ir acompañado, no vaya solo”.

También se exhortó a que, cuando una oferta laboral resulte demasiado atractiva, se investigue quién la ofrece, dónde está ubicada y se evite asistir a zonas o sitios considerados áreas rojas que se desconocen.

Información de Hellen Concepción

