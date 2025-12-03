Salario mínimo en Panamá: Tensión marca nueva reunión de la mesa de negociación

La mesa continuará sesionando en búsqueda de un consenso que permita establecer el salario mínimo que entrará en vigencia en 2026.

Ciudad de Panamá/La tercera reunión de la mesa de negociación para definir el nuevo salario mínimo que regirá a partir de la primera quincena de 2026 estuvo lejos de la calma que caracterizó los encuentros anteriores. Representantes de los principales gremios empresariales y los máximos dirigentes sindicales del país participaron en esta sesión, que tuvo momentos de tensión tras la presentación inesperada de una nueva propuesta por parte de uno de los sindicatos.

Según los asistentes, la introducción de esta propuesta generó molestia en otro sector sindical, que consideró que la medida alteraba el orden del día previamente acordado. La discrepancia derivó en un ambiente de fricción entre los participantes.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, quien actúa como mediadora entre trabajadores y empleadores, explicó que para la próxima semana se convocará una reunión extraordinaria.

Señaló que la mesa tiene previsto concluir en un plazo aproximado de dos semanas y, de no lograrse un consenso, corresponderá al Gobierno Central fijar el nuevo salario mínimo.

🔗Te puede interesar: Zonificación salarial entrará en debate en la mesa del salario mínimo

“El día de hoy debo manifestar que, de manera irresponsable, porque ya fue debatido y aprobado el reglamento donde cada sector presentaría su propuesta, se ha recibido por Secretaría la propuesta del sector empleador, así como las de Conato y Conusi. Vamos a esperar que el martes, en la sesión extraordinaria, el sector trabajador pueda ponerse de acuerdo para presentar su propuesta”, indicó la ministra.

Por su parte, el dirigente sindical Ariel Muñoz cuestionó la representación de Conato y aseguró que la organización no contaba con una propuesta preparada.

“Una vez más advertimos que esta ilegítima representación de Conato faltó con la complicidad del Ministerio de Trabajo. Esa organización no puede presentar una propuesta conjunta, que iba a ser nuestra propuesta, porque no tenían ni siquiera la propuesta lista para el día de hoy”, expresó.

La mesa continuará sesionando en búsqueda de un consenso que permita establecer el salario mínimo que entrará en vigencia en 2026.

Con información de Luis Velarde