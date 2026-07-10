Rehabilitación de la Carretera Panamericana Este alcanza un avance del 33.6 %

La Carretera Panamericana Este es el primer proyecto desarrollado en Panamá bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP).

Panamá/La rehabilitación de la Carretera Panamericana Este (CPE) registra un avance físico del 33.66 %, consolidándose como una de las principales obras de infraestructura vial del país. El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), abarca 246.2 kilómetros, desde Las Garzas hasta Yaviza, y beneficiará a más de 145 mil habitantes de Panamá Este y Darién.

Como parte de los trabajos, el MOP implementa tecnologías innovadoras que buscan agilizar la ejecución de la obra y reducir su impacto ambiental. En el tramo comprendido entre Las Garzas y Cañita se utiliza la metodología Rubblazing, una técnica especializada que permite rehabilitar la estructura existente de la carretera para convertirla en una base de alta capacidad sobre la que se construye el nuevo pavimento.

Según la entidad, este método fortalece la capacidad estructural de la vía, mejora el desempeño del pavimento, disminuye el impacto ambiental y contribuye a desarrollar una infraestructura más resistente y duradera.

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Los trabajos se ejecutan de manera simultánea en los tres tramos del proyecto. El tramo 1, entre Las Garzas y Cañita, presenta un avance del 10.2 %; el tramo 2, que va de Cañita a Agua Fría, alcanza el 50.3 %; mientras que el tramo 3, entre Agua Fría y Yaviza, registra un progreso del 15.5 %, de acuerdo con el cronograma establecido.

Además de modernizar una de las principales rutas de comunicación del país, la obra continúa impulsando la economía de las comunidades cercanas mediante la generación de empleo.

Hasta la fecha, el proyecto ha creado 1,540 puestos de trabajo, de los cuales 1,355 corresponden a mano de obra local, lo que representa el 88 % del personal contratado. Esta participación ha beneficiado directamente a residentes de comunidades como Tortí, Chepo, Tanara, Santa Fe, Metetí y Agua Fría, fortaleciendo las oportunidades laborales y la actividad económica en Panamá Este y Darién.

La Carretera Panamericana Este es el primer proyecto desarrollado en Panamá bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), una modalidad que contempla estándares de desempeño para garantizar no solo la rehabilitación de la vía, sino también su operación y mantenimiento durante un período de 15 años.

Con esta iniciativa, el MOP busca asegurar mejores condiciones de movilidad, mayor seguridad vial y una infraestructura de calidad para los usuarios que transitan por este importante corredor que conecta la capital con la provincia de Darién.