'Remenditos': la colección de peluches confeccionados por privados de libertad que narra historias de resiliencia

Se trata de la colección “Remenditos”, en la cual cada pieza incluye un cuento y un certificado de adopción, reforzando el mensaje de segundas oportunidades y resiliencia que inspira este proyecto del Ministerio de Gobierno.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una nueva línea de peluches elaborados con retazos de tela por privados de libertad será exhibida y puesta a la venta durante el segundo Bazar Navideño del Sistema Penitenciario, programado del 5 al 7 de diciembre en la Casa Club del Parque Omar.

Se trata de la colección “Remenditos”, la cual refuerza el mensaje de segundas oportunidades y resiliencia que inspira este proyecto del Ministerio de Gobierno. Esta actividad forma parte del programa “Los retazos tienen magia”, una iniciativa que busca impulsar la reinserción social mediante oficios creativos.

Según explicó el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa, los peluches, seis personajes en total, fueron confeccionados principalmente en el Centro Penitenciario de Tinajitas, aunque participaron talleres de varios centros a nivel nacional.

“Cada peluche de remenditos tiene una historia de esperanza en donde son posibles las segundas oportunidades y en donde uno puede renacer de los remiendos. Es una historia muy linda y cada uno tiene su haber, y en donde los niños van a poder leer las historias, el cuento que tiene Remenditos y llevar a casa una pieza única”, dijo.

Te podría interesar: Naviferias iniciaron en la madrugada: Cientos de personas acudieron para adquirir su caja navideña

Al adquirir uno de estos peluches, los visitantes recibirán el producto en una bolsita junto a un relato infantil escrito para cada personaje y un certificado de adopción, con el objetivo de conectar al público con las experiencias y mensajes que inspiraron su creación.

Además de “Remenditos”, el bazar ofrecerá otros artículos elaborados por privados de libertad, como adornos, esferas navideñas, bolsas para obsequios y piezas decorativas que siguen tendencias actuales. Cada artículo ha sido producido durante todo el año en talleres distribuidos en centros penitenciarios de las provincias centrales, Chiriquí, Colón, Centro Femenino de Rehabilitación y el Complejo Penitenciario de Panamá.

Torregrosa también informó que esta iniciativa coincide con la reciente inauguración del primer taller industrial del sistema penitenciario, donde se confeccionarán uniformes para distintas instituciones, incluido el propio cuerpo de custodios penitenciarios. Este proyecto, impulsado por la Primera Dama y el Ministerio de Gobierno, busca ampliar las oportunidades de formación técnica para la población privada de libertad.

El Bazar Navideño estará abierto al público en un horario de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Las autoridades invitaron a los ciudadanos a participar y apoyar el trabajo de quienes buscan reinsertarse en la sociedad mediante nuevas habilidades y oficios.