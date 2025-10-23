Residentes de Los Uveros piden el regreso de la tradicional 'Amanecida' de Año Nuevo con Samy y Sandra Sandoval

Esta actividad no solo representa una expresión de música, alegría y tradición popular, sino que también ha sido una importante fuente de apoyo económico y comunitario.

Los residentes del corregimiento de Cañaveral, especialmente de la comunidad de Los Uveros, están solicitando el regreso de la tradicional “Amanecida” de Año Nuevo, una celebración con más de 35 años de historia que forma parte de la identidad cultural de la zona.

Según los moradores, esta actividad no solo representa una expresión de música y tradición popular, sino que también ha sido una importante fuente de apoyo económico y comunitario.

Los fondos recaudados durante la amanecida en años anteriores se destinaban al mantenimiento de las turbinas de agua, limpieza del cementerio, así como al apoyo de la capilla y la escuela local.

Sin embargo, tras la suspensión del evento el año pasado, la comunidad ha enfrentado dificultades con el suministro de agua y otras necesidades básicas, lo que ha impulsado a los residentes a unir sus voces para pedir el regreso de esta festividad.

“Queremos que vuelva la amanecida, porque es una tradición que vimos crecer y ha sido de mucho beneficio para la comunidad: para el cementerio, la iglesia y el agua”, expresó Edwin Villar, vocero de la comunidad.

Los residentes también hicieron un llamado a los hermanos Samy y Sandra Sandoval, quienes crecieron junto a la comunidad de Los Uveros, a que se sumen nuevamente a la iniciativa y colaboren con la reactivación de la amanecida, con el propósito de revivir una tradición que une y fortalece el sentido de pertenencia en Cañaveral.

En 2024, los “Patrones de la Cumbia” anunciaron el fin de la tradicional amanecida en Los Uveros, un evento que durante más de 30 años fue emblema de las festividades de fin de año en Penonomé. En su momento, Sammy y Sandra Sandoval compartieron detalles sobre la decisión, la cual se debió a factores externos que escaparon de su control, marcando el cierre de un ciclo que ha traspasado generaciones.

La cancelación de la amanecida en Los Uveros se atribuyó a la negativa del presidente de la junta local de aceptar los compromisos que el conjunto mantenía con aliados y patrocinadores.

Con información de Nathali Reyes