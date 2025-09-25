Retienen cargamento de cebolla sin etiquetado en puesto fronterizo de San Isidro

El decomiso forma parte de los operativos permanentes que buscan frenar la entrada irregular de mercancías agrícolas.

Chiriquí, Panamá/Autoridades en el puesto integral de San Isidro, en la frontera entre Panamá y Costa Rica, decomisaron varios cientos de sacos de cebolla que no cumplían con el etiquetado requerido para su traslado desde las áreas de cultivo hacia los centros de comercialización.

La gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría, informó que los controles de seguridad se han reforzado con el objetivo de contrarrestar el contrabando de productos agrícolas en la zona.

Santamaría aseguró que estas acciones de verificación continuarán de manera estricta en los puestos fronterizos, como parte de las estrategias para garantizar la trazabilidad de los productos y proteger tanto a los consumidores como a los productores nacionales.

El decomiso forma parte de los operativos permanentes que buscan frenar la entrada irregular de mercancías agrícolas y asegurar que los alimentos que ingresan al mercado cumplan con las normas de inocuidad y comercialización establecidas.

Con información de Demetrio Ábrego