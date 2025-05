'No eres el nano de Martinelli'; Mulino reprende al embajador de Panamá en Colombia

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, lanzó una fuerte reprimenda pública al embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo, por su participación en eventos relacionados con el expresidente Ricardo Martinelli, quien recientemente solicitó asilo político al país suramericano.

El mandatario Mulino calificó como “un error garrafal” la aparición del diplomático en una fotografía junto a Martinelli en territorio colombiano. “Le dije claramente: Mario, tú no eres la nana ni el nano de Martinelli en Colombia. Y te quiero lejos de ahí”, declaró, visiblemente molesto.

El presidente subrayó que la función diplomática no puede confundirse con relaciones personales, y que el embajador representa al Estado panameño. “Él me explicó que tiene una amistad con Martinelli muy buena, pero le recordé que es embajador de Panamá y no puede seguir por ese camino, o habrá consecuencias”, añadió.

En las primeras horas de llegada a Colombia, se apreció al expresidente Martinelli en una fiesta. En las fotografías de la fiesta se apreció que se encontraba el embajador Boyd Galindo.

El asilo

El expresidente Ricardo Martinelli abandonó el pasado sábado 10 de mayo la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encontraba, y viajó a Colombia, país que le concedió asilo. La partida de Martinelli se dio alrededor de las 7:35 p.m. y arribó tras poco más de una hora de vuelo al aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

La noche del sábado 10 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá informó que el Gobierno de la República de Colombia, mediante nota formal dirigida por el presidente de Colombia al presidente José Raúl Mulino, otorgó asilo al expresidente Martinelli, quien hasta la fecha se encontraba asilado en la Embajada de la República de Nicaragua en la ciudad de Panamá.

En 2023, el expresidente Ricardo Martinelli fue sentenciado en el caso New Business y condenado a 10 años y 8 meses por blanqueo de capitales.

Además, se le impuso una multa de B/.19,221,600.48 como pena accesoria que deberá pagar al Tesoro Nacional, una vez cumplida la pena principal, la cual equivale al doble del beneficio económico recibido y debidamente cuantificado.