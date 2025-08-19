Sabores de Colón rompe récord de asistencias e impulsa a emprendedores locales

Tras este éxito, ya se confirmó que la tercera edición de Sabores de Colón se celebrará el 27 y 28 de febrero de 2026 en la Ciudad de Colón, en el nuevo Centro de Arte y Cultura.

Panamá/Sabores de Colón 2025 superó todas las expectativas al reunir a más de 50,000 visitantes en el Centro de Convenciones Amador, durante los días 16 y 17 de agosto, consolidándose como uno de los festivales gastronómicos y culturales más importantes de Panamá.

Un festival con impacto económico y cultural

El evento, que ocupó más de 20,000 metros cuadrados, contó con la participación de más de 250 emprendedores colonenses que ofrecieron productos gastronómicos, artesanías y alimentos frescos. A esto se sumó el respaldo de 50 empresas patrocinadoras y un equipo de 1,400 colaboradores encargados de seguridad, logística y limpieza.

El beneficio económico directo para los emprendedores superó los $400,000, generando un impacto positivo en pequeños negocios y fortaleciendo la presencia de nuevos proyectos en el mercado.

Además del beneficio directo, el festival impulsó sectores como transporte (Uber, taxis, buses), servicios de alimentación, insumos para montaje y limpieza. Este dinamismo se tradujo en una mayor circulación de ingresos para comercios y trabajadores de la región.

Uno de los puntos destacados fue la formalización de los emprendedores, quienes cumplieron con los carnets de salud blanco y verde, garantizando estándares de higiene y seguridad alimentaria. Esto permitió elevar la confianza en los productos y la capacidad de operar legalmente en el mercado.

Voces del festival

“Contar con el respaldo de 50 empresas patrocinadoras y más de 250 emprendedores demuestra el compromiso y alcance que ha logrado Sabores de Colón. Este evento no solo exhibe la diversidad y calidad de nuestra oferta, sino que también es una herramienta clave para el desarrollo económico de Colón”, afirmó Michael Chen, cofundador de la Fundación Reto Por Colón.

El festival también contó con la dirección de reconocidos profesionales como Jesús Berrio, cofundador de la Fundación Reto por Colón; Erick Lee (“El Hijo de la Cocinera”), director administrativo; el chef Marco Martínez, director gastronómico; y Carlos Lau (“El Chinito del Siu Mai”), director comercial.

Próxima edición en 2026

Tras este éxito, ya se confirmó que la tercera edición de Sabores de Colón se celebrará el 27 y 28 de febrero de 2026 en la Ciudad de Colón, en el nuevo Centro de Arte y Cultura, lo que promete un escenario aún más enriquecedor para la gastronomía, la cultura y el emprendimiento local.