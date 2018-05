Alfredo Martiz revela las ‘verdades’ de los problemas que enfrenta dentro de la CSS

Martiz dijo sentirse “atado de manos” y cansado de que se le esté señalando, cuestionando y exigiendo, sin que las personas sepan los verdaderos problemas que tienen que enfrentar y que limitan su trabajo como director de la CSS.

"El pueblo hoy va a saber que uno no puede ser mentiroso e hipócrita, es hora de quitarnos las máscaras. Lo peor es que nadie se ha atrevido a decir, nos equivocamos. Porque yo no puedo comprar ciertas cosas con facilidad como insumos médicos y medicamentos, porque caen en vigencia expirada, me cayeron en vigencias expiradas de años anteriores”, señaló el director de esta entidad.

Martiz aseguró que la política está metida dentro de los problemas de la CSS y de todo el país, porque están pensando en su circuito electoral y no en la realidad nacional.

“De nada sirve que yo siga aquí o no siga, porque van a seguir los mismos problemas, la política está metida en todo el país, vivimos de crisis en crisis. No estamos viendo esto con una visión de Estado, sino como células”, expresó visiblemente molesto.

Según Martiz, la única manera que esta situación compleja que se vive dentro de la CSS sea resuelta es con un “pacto nacional de salud y una reforma a la Ley 51”.

(…) Necesito que se entienda que la única forma es que nos sentemos de manera sería y organizada para hacer las transformaciones. Esto depende de los políticos, los diputados y de todos para decidir que queremos de la salud en todo Panamá, si no hacemos las transformaciones a la CSS con un pacto por la salud y modificamos la Ley 51, nunca vamos a poder avanzar”.

“Ya yo estoy aburrido de que la gente pide, exige y la gente habla y habla y nadie quiere ponerle el cascabel al gato”, cuestionó.

Desfalco millonario

El director de la CSS, al ser cuestionado sobre la falta de compromiso de algunos funcionarios y los casos de corrupción con el supuesto desfalco por la suma de $300 millones, manifestó que algunos han sido destituidos y otros están siendo investigados. Sin embargo, para su sorpresa hay casos en donde han sido restituidos por decisión de la junta directiva de la entidad.

“Yo no sé si tienen padrinos o no [en la junta directiva], yo lo que sé es que los restituyen. Estas son las verdades y quiero que el pueblo lo sepa, porque quieren respuestas”, aseveró.

Al cuestionársele sobre las empresas que participaron en este desfalco millonario, Martiz indicó que no podría dar los nombres porque la ley se lo prohíbe y que incluso el artículo 16 de la Ley 51 de la CSS, señala que si revela la información puede ser destituido de su cargo.

“Estoy consciente que la gente no le gusta mi forma de gerenciar y el Ministerio Público hará las investigaciones”.

Según Martiz, ha recibido amenazas, donde le manifiestan que conocen a su familia e hijos. “Yo no tengo miedo de que me metan un balazo y que me quieran matar. Aquí hay cosas serias y prometedoras, pero yo no tengo miedo”.

El director de la CSS reveló que continuarán presentando demandas, por lo que esta semana presentarán nuevas denuncias.

Medicamentos

El director de la CSS cuestiona la falta de un centro nacional de compra de medicamentos, cuando sí se puede hacer, y ese proyecto está en la Asamblea a la espera de que los diputados lo debatan.

Martiz, manifestó que hay irregularidades en las licitaciones y una muestra de ello, es que cuando quisieron hacer la compra de ambulancias, las quieren vender en 150 mil dólares, y una misma empresa participa con nombres distintos y el mismo precio para todas, esto tiene que ser investigado por Acodeco.

“Nos quieren seguir llevando en el carrito de alquiler. (…) Es mentira que yo voy a seguir cargando el muerto de hace 40 años”, enfatizó.

Según Martiz, es necesario poner multas no de 10 mil dólares, sino de 500 mil dólares a esas empresas.

Hasta la fecha el director de la CSS, ha cambiado en tres ocasiones al director de compras, así como el de informática y no descarta que sea por vinculaciones con ciertas irregularidades, por lo que si se comprueba tendrán que responder.

Seguridad social

La población anciana excede el 15%, la pirámide poblacional cambió y el esquema de seguridad social también ha cambiado, ya no tenemos el mismo número de cotizantes en la CSS, expresó Martiz.

En la actualidad, el 50% del país cotiza y el 25% es población rural, por lo que los aportes son bajos.

“No somos creativos y generamos nuevas formas de ingresos o reingresos de dinero, he dicho que nos permitan participar con bonos en el Canal, paneles solares, sino ponemos una solución esto será complicado”.

Martiz asegura que los verdaderos problemas en la CSS se percibirán en unos 15 años, negando así, que en este momento exista una crisis.

“Debemos empezar a tener problemas en unos 15 años, en este momento no estamos en crisis. Los analistas de la Contraloría están evaluando desde 2012 hasta 2017, para que eso cuando termine pase a los actuarios para analizar los datos”, puntualizó.

Mora quirúrgica

Finalmente, el director de la CSS siente que han cumplido con el plan de cero mora quirúrgica, ya que a un año de su ingreso como director, se han llevado a cabo unas 12 mil operaciones.

Reconoció que hay una falta de humanización en la entidad y negó su renuncia como director.