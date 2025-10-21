Santa Rita de Soná celebra más de cuatro décadas de fe en honor a Jesús Nazareno

A lo largo de los años, la festividad ha crecido en devoción y participación.

Soná, Veraguas/En la comunidad de Santa Rita, distrito de Soná, provincia de Veraguas, se celebraron este 21 de octubre las tradicionales festividades en honor a Jesús Nazareno, conocido popularmente como “El Naza”, una devoción que ha unido a generaciones de veragüenses durante más de cuatro décadas.

La historia de esta celebración se remonta a 1979, cuando la imagen de Jesús Nazareno que buscaba un hogar permanente llegó a la comunidad de Santa Rita gracias al contacto entre familiares y amigos que colaboraban en la construcción de la parroquia local. Desde entonces, la imagen fue acogida por los feligreses y se convirtió en el símbolo espiritual de la comunidad.

“Desde el 79 se decidió que se celebraría el 21 de octubre, y así se ha mantenido esta tradición religiosa. Desde pequeños venimos celebrándolo, y es muy emocionante ver cómo cada año se unen más comunidades y peregrinos de distintos lugares”, expresó una residente del área.

🔗Puedes leer: Restaurarán la iglesia San Felipe de Portobelo tras las festividades del Cristo Negro

A lo largo de los años, la festividad ha crecido en devoción y participación. Hasta Santa Rita llegan peregrinos provenientes de La Palma, Montijo, Río de Jesús e incluso de la ciudad capital, quienes se suman a las procesiones, misas y actos culturales que acompañan esta jornada de fe.

La comunidad recuerda que fue un 11 de octubre de 1979 cuando la imagen de Jesús Nazareno llegó oficialmente a Santa Rita, y desde entonces, se estableció el 21 de octubre como la fecha de celebración, siguiendo el ejemplo de las tradicionales festividades que se realizan en honor al Cristo Negro de Portobelo, en la provincia de Colón.

Con información de Ney Castillo