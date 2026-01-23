Seis homicidios se registran en Colón en lo que va de enero de 2026

Ante esta situación, la ciudadanía ha reiterado su llamado a reforzar la presencia policial, especialmente durante las horas nocturnas.

Colón/En los primeros 23 días del mes de enero de 2026, la provincia de Colón ha registrado seis homicidios, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y a la población, en medio de un panorama de seguridad marcado también por el incremento de otros delitos.

Aunque los homicidios continúan siendo motivo de preocupación, residentes y comerciantes advierten un aumento en los casos de robos a locales comerciales y el hurto de piezas de vehículos en distintos puntos de la provincia, hechos que impactan directamente la tranquilidad de las comunidades.

Ante esta situación, la ciudadanía ha reiterado su llamado a reforzar la presencia policial, especialmente durante las horas nocturnas.

“Se debe implementar una estrategia de seguridad a nivel táctico, que tenga un efecto directo. En horas de la noche, sin duda alguna, las familias no pueden salir a recrearse”, manifestó un residente de la provincia.

En ocasiones anteriores, las autoridades han señalado que los hechos violentos registrados en Colón están relacionados, en su mayoría, con disputas entre bandas rivales. No obstante, los habitantes sostienen que la percepción de inseguridad se mantiene, debido al aumento de delitos contra la propiedad.

Como parte de las acciones para contrarrestar la criminalidad, la Policía Nacional mantiene en ejecución la operación Odiseo, enfocada en la ubicación y captura de unas 90 personas requeridas por diversos delitos.

Así mismo, recientemente se desarrolló la operación Cosmo, que dio como resultado la aprehensión de cinco personas solicitadas por distintos hechos delictivos.

Con información de Néstor Delgado