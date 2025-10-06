Senniaf reitera que necesita una denuncia para actuar en casos sobre menores de edad

El pronunciamiento surge luego de una noticia difundida sobre presuntas conductas manifestadas por menores de edad en el área de avenida México.

Ciudad de Panamá, Panamá./La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) recordó a la ciudadanía que solo puede intervenir en casos de presunta vulneración de derechos de menores de edad cuando existe una denuncia formal o reporte presentado por los canales correspondientes.

El pronunciamiento surge luego de una noticia difundida sobre presuntas conductas manifestadas por menores de edad en el área de avenida México, reportadas por un representante del Centro San Juan Pablo II.

“No hemos recibido ninguna denuncia formal ni reporte por los canales correspondientes”, informó la institución, mediante un comunicado, aclarando que, sin este paso, no es posible activar los procedimientos de protección establecidos por ley.

El Senniaf señaló que comprende la preocupación ciudadana que este tipo de situaciones genera y reiteró que cualquier información de esta naturaleza es de suma importancia para la institución, pues permite la intervención de los equipos especializados.

Invitamos de manera respetuosa y abierta a toda persona, líder comunitario u organización que tenga conocimiento directo o indicio de posibles riesgos para niños, niñas o adolescentes, a compartir esa información por los canales correspondientes”, se lee en el comunicado.

La entidad destacó que las denuncias pueden realizarse de forma confidencial y segura a través de la línea de atención 24 horas (6378-3466), así como ante el Ministerio Público o la Policía de Niñez y Adolescencia.

El Senniaf reafirmó su compromiso permanente con la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, y su disposición para trabajar de manera conjunta con la sociedad civil, organizaciones religiosas, entidades comunitarias y autoridades nacionales.

“Agradecemos a la ciudadanía su sensibilidad y compromiso con el bienestar de la niñez, y les animamos a seguir actuando desde la responsabilidad, el respeto y la colaboración, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante cualquier situación que vulnere sus derechos”, puntualiza el comunicado de la institución.