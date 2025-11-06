Siete fallecidos y más de 400 accidentes de tránsito durante fiestas patrias

Las principales infracciones detectadas durante el operativo fueron exceso de velocidad y desatención de señales de tránsito, según el reporte policial.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional reportó un balance trágico durante los primeros días de celebraciones patrias, con siete personas fallecidas y más de 400 accidentes de tránsito registrados a nivel nacional.

De acuerdo con el teniente James Vigil, oficial de Operaciones de Tránsito, cuatro de las víctimas se registraron dentro del dispositivo de seguridad vial desplegado por las fiestas patrias, mientras que las otras tres ocurrieron fuera de las zonas de control, principalmente en áreas internas de las provincias del interior del país.

El informe detalla además que 114 personas resultaron lesionadas como consecuencia de los accidentes ocurridos entre el 3 y el 4 de noviembre, fechas en las que miles de panameños se desplazaron hacia el interior del país para participar de las celebraciones nacionales.

“Se desplazaron más de 112 mil vehículos desde la ciudad capital hacia el interior, y hasta la fecha han retornado unos 90 mil autos. Aún se espera el regreso del resto de los viajeros y posiblemente un nuevo flujo vehicular durante el fin de semana largo del 10 de noviembre”, explicó Fijil.

El teniente informó que los operativos de tránsito se mantendrán activos en las próximas semanas, incluyendo la inversión de carriles el 8 de noviembre, desde El Nazareno de La Chorrera hasta Loma Campana de Capira, y posiblemente en otros tramos, dependiendo del comportamiento vehicular.

Las principales infracciones detectadas durante el operativo fueron exceso de velocidad y desatención de señales de tránsito, según el reporte policial.

Fijil reiteró el llamado a los conductores para que respeten los límites de velocidad, verifiquen el estado mecánico de sus vehículos y mantengan la atención en la vía antes de emprender viajes largos. “Es fundamental revisar el sistema de frenos, neumáticos e iluminación antes de salir a carretera”, enfatizó.

La Policía Nacional y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) recordaron que los operativos de control se mantendrán durante los próximos fines de semana patrios para prevenir nuevas tragedias en las carreteras.

Información de Luis Mendoza