Sinaproc coordina evaluación de sala de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás tras el terremoto

La expectativa, según Smith, era completar la reevaluación durante este lunes para procurar que los servicios pudieran restablecerse lo antes posible. Mientras se desarrolla el proceso, se están reubicando equipos para mantener la atención de hemodiálisis.

Personal técnico realiza una reevaluación de la antigua sala de maternidad María Cantera de Remón, del Hospital Santo Tomás, para determinar si las instalaciones reúnen las condiciones de seguridad necesarias para restablecer los servicios que funcionaban en el edificio, entre ellos hemodiálisis y atención a pacientes de psiquiatría.

En la inspección participan ingenieros de distintas organizaciones, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), los bomberos y representantes del hospital. También se busca incorporar a especialistas de la Universidad Tecnológica de Panamá para apoyar la evaluación de la estructura.

El director del Sinaproc, Omar Smith, explicó que la revisión de la planta baja tuvo resultados satisfactorios, por lo que los equipos continuarían con la evaluación de las demás áreas para determinar si es seguro reanudar las operaciones.

Smith aclaró que la decisión no dependerá de una sola institución, sino de una evaluación conjunta que permita establecer si existen daños estructurales que comprometan la seguridad de los pacientes y del personal.

Puede leer: Damnificados por terremoto en Coclé improvisan refugios en el centro de salud El Bajito de San Miguel

El funcionario indicó que, aunque durante las revisiones se han observado grietas, estas no necesariamente representan daños estructurales que comprometan el edificio. Sin embargo, precisó que corresponde a los especialistas determinar la naturaleza de las fisuras y establecer si las instalaciones pueden continuar funcionando de manera segura.

La expectativa, según Smith, era completar la reevaluación durante este lunes para procurar que los servicios pudieran restablecerse lo antes posible. Mientras se desarrolla el proceso, se están reubicando equipos para mantener la atención de hemodiálisis.

"No es lo mismo ver estas estructuras que ver las que estamos en Los Santos. En Los Santos y estamos viendo columnas que están agrietadas en el medio y tú puedes ver a través de ellas. Este no es el escenario. El escenario aquí es de posiblemente rajaduras de repello o demás, que los técnicos tal vez mejor lo expliquen, que si está comprometiendo el edificio al momento, ese no es el parecer", indicó Smith.

Pacientes

La suspensión de los servicios mantiene en incertidumbre a pacientes que necesitan recibir su tratamiento periódicamente.

Una paciente de hemodiálisis relató que el viernes, cuando ocurrió el terremoto, apenas había recibido una hora de hemodiálisis antes de que fueran desalojados del edificio.

La mujer acudió nuevamente al hospital este lunes con la expectativa de recibir el tratamiento, pero manifestó que no había recibido una llamada para informarle cómo se organizaría la atención.

“Nosotros acumulamos bastante líquido, cosa que es perjudicial para nuestra salud”, expresó.

La paciente explicó que habían transcurrido entre tres y cuatro días desde la interrupción del tratamiento y señaló que no necesariamente debía esperar a presentar síntomas para recibir la atención que necesita.

Hospital San Miguel Arcángel ofrece camas

Ante esta situación, el director del Hospital San Miguel Arcángel, Rafael De Gracia, informó que ofreció al Hospital Santo Tomás espacios para atender a pacientes que puedan ser trasladados a otras instalaciones.

La oferta contempla una veintena de camas para hospitalización de medicina y cirugía, además de 15 camas para maternidad, con el propósito de contribuir a la continuidad de la atención mientras se evalúan las condiciones del Santo Tomás.

De Gracia señaló que el Hospital San Miguel Arcángel se encontraba estable y que los pacientes que habían permanecido en el vestíbulo ya habían sido trasladados a sus respectivas salas. También indicó que el centro hospitalario se preparaba para atender cualquier contingencia adicional y que tenía previsto retomar sus actividades habituales este martes.

El director explicó que la visita al Santo Tomás tenía como objetivo poner a disposición esa capacidad hospitalaria y colaborar con la atención de los pacientes que lo requieran.

La reapertura de los servicios de la antigua maternidad dependerá de los resultados de la evaluación técnica y de la decisión conjunta de las instituciones involucradas.

Información de Elizabeth González

Otras notas que le pueden interesar: