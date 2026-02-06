Socavón cerca de estación Pan de Azúcar preocupa a residentes ante inicio de lluvias

Cabe recordar que, según un reporte previo de TVN Noticias, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) había informado hace meses que realizaría una inspección en el área. Sin embargo, hasta el momento, el socavón continúa ampliándose, sin que se observen trabajos de reparación o mitigación.

La malla de seguridad completamente deteriorada y un socavón que sigue creciendo mantienen en alerta a residentes del sector cercano a la estación del Metro de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

A simple vista, se puede ver que el hueco no solo se extiende a lo largo de la vía, sino que es mucho más profundo de lo que aparenta, una situación que podría agravarse con la llegada de la temporada lluviosa, cuyas primeras precipitaciones ya se han registrado.

Durante un recorrido por el área, se pudo constatar que el socavón se encuentra contiguo a una parada del Metro, lo que incrementa el riesgo para peatones y conductores. Además, la presencia de drenajes en la zona habría provocado el desprendimiento de tierra, contribuyendo a que el hueco aumente de tamaño y profundidad.

Residentes del sector manifestaron su preocupación y molestia, asegurando que han denunciado la situación en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta. Algunos incluso señalaron que han perdido la esperanza de que las autoridades atiendan el problema.

“Eso se va a caer, eso va a tumbar esa casa”, advirtió uno de los moradores, quien aseguró que el socavón ha crecido con el paso del tiempo y representa un peligro latente para las viviendas cercanas.

Otros vecinos lamentaron que, pese a los riesgos evidentes, nadie asuma la responsabilidad de reparar o asegurar el área. “Tendrá que pasar una desgracia para que las autoridades volteen a ver este lugar”, expresó otro residente.

La malla colocada para advertir y restringir el paso ya se ha desplomado, dejando el área prácticamente sin protección. Incluso se observó a vehículos estacionándose cerca del socavón, mientras personas transitan por el sitio para comprar alimentos, sin dimensionar el peligro.

Cabe recordar que, según un reporte previo de TVN Noticias, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) había informado hace meses que realizaría una inspección en el área. Sin embargo, hasta el momento, el socavón continúa ampliándose, sin que se observen trabajos de reparación o mitigación.

Los residentes reiteran el llamado urgente a las autoridades para que intervengan antes de que ocurra un accidente.

Con información de Heidy Leane Morán