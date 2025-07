Expresidenta Mireya Moscoso sobre Saúl Méndez: 'La justicia lo va a tener que traer de vuelta'

Panamá/La expresidenta de la República Mireya Moscoso reaccionó con dureza este viernes a la decisión del dirigente sindical Saúl Méndez de abandonar Bolivia, país que le había otorgado asilo político, para trasladarse a Venezuela, luego de que Interpol activara una alerta roja en su contra por delitos graves como estafa agravada, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos.

Yo creo que hablar de él no vale la pena. Ya sabemos quién es, qué hizo, a dónde se fue. Ahora cruzó la línea porque sabe que desde allí no podía hacer nada. Se fue a un país donde hay una dictadura, donde matan a los que se oponen. País que tiene por todo el mundo cantidad de miles de venezolanos. Así que no nos extraña lo que ha hecho, pero bueno, yo creo que la justicia lo va a tener que traer de vuelta”, declaró Moscoso, en alusión directa al líder sindical",