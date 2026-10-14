Tras el temblor, hoteles sin afectaciones graves operan con normalidad, informa la ATP

Copa Airlines indicó que, a pesar de las réplicas registradas en el aeropuerto y los momentos de tensión vividos por su personal, las operaciones y los vuelos se han reanudado al 100%.

Ciudad de Panamá/En el marco del Foro de Capacitación Turística 2026, la administración de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó que se realizaron recorridos por las provincias afectadas para conocer el estado de los hoteles y alojamientos turísticos.

Durante las inspecciones, se identificaron afectaciones estructurales y estéticas en algunos puntos, destacando los daños en el hotel Playa Venao Hotel Resort, el hotel El Sitio y Dos Continentes en Coclé, además de reportes en Mikonos en Santiago, donde la estructura principal no sufrió colapso grave, sino solo la estructura del cielo raso. No obstante, la ATP confirmó que, pese a que algunos hoteles tienen que realizar algunas reparaciones menores, continúan operando y recibiendo a visitantes nacionales y extranjeros.

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Por su parte, Copa Airlines indicó que, a pesar de las réplicas registradas en el aeropuerto y los momentos de tensión vividos por su personal, las operaciones y los vuelos se han reanudado al 100%.

Las cifras presentadas durante el foro reflejan un dinamismo positivo en el sector: entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 2,040,781 visitantes —lo que representa un crecimiento del 18.5% en comparación con el mismo periodo de 2025— y una ocupación hotelera del 67.6%, que representó 4,449.5 millones. La ATP reiteró su compromiso de seguir apoyando tanto a las provincias golpeadas por el movimiento telúrico como al sector turístico en general para superar esta coyuntura.

Información de Luis de Jesús Mendoza

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