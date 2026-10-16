Temblor en Panamá: Tonosí enfrenta pérdidas económicas tras el colapso de hoteles y comercios

Aunque el sismo ha cambiado los planes y afectó fuente de ingresos de muchas personas, la emergencia no ha detenido la disposición de ayudar para salir adelante.

El terremoto no solo dejó daños en viviendas e infraestructuras, también golpeó a comercios y hoteles, afectando empleos y el sustento de familias que encontraron en el turismo una oportunidad para salir adelante. En Tonosí, Los Santos, uno de los afectados es Rosendo, propietario del hotel Mi Valle, quien, pese a las pérdidas, continúa apoyando a las comunidades damnificadas.

El colapso del hotel Mi Valle representa mucho más que la pérdida de un negocio. En sus instalaciones también había empleos y servicios que contribuían a recibir visitantes y mostrar los atractivos de esta región del país.

"Soy el dueño del hotel y adicionalmente tengo otros locales comerciales, tengo una estación de gasolina y todo fue afectado, pero yo dije que ese día yo gané, porque a pesar de las desgracias pude rescatar a mi familia, que eso no tiene precio”, indicó Rosendo.

Los momentos posteriores al sismo estuvieron marcados por el miedo, los nervios y la incertidumbre. Sin embargo, en medio de las dificultades, Rosendo decidió mantener su compromiso con sus coterráneos, incluidos los residentes de Isla Cañas, a quienes llevó donaciones en uno de los refugios temporales habilitados para atender a las familias afectadas.

"Fue con tanto sacrificio que yo lo pude levantar, pero lo que me vino a la mente fue que cuántos habrá allá adentro y cuando supe que había dos personas, yo me preocupé tanto, pero salieron ilesas gracias a Dios y lo material se recupera, me ayuden o no me ayuden”, aseveró.

La reconstrucción no será sencilla. El propietario no contempla reconstruir el hotel como era anteriormente, sino desarrollar una plaza comercial en el terreno, con la intención de buscar nuevas oportunidades tras las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico.

"A pesar de todo lo que me ha pasado. Aquí estoy, dando la cara y trayendo un granito de arena; tengo un pickup que desde el primer día del desastre se lo puse a disposición a un amigo para que trasladara las ayudas humanitarias”, manifestó Rosendo a las cámaras de TVN Noticias.

Mientras enfrenta el impacto que dejó el terremoto en su negocio, Rosendo continúa colaborando con quienes atraviesan momentos difíciles, en una muestra de solidaridad con las comunidades de Tonosí y otras zonas afectadas.

Aunque el sismo cambió sus planes y afectó su fuente de ingresos, la emergencia no ha detenido su disposición de ayudar a las familias que hoy necesitan apoyo para salir adelante.

Con información de Meredith Serracín