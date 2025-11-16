La tensión por los fondos municipales destapa un sistema de competencias 'obsoleto' y fragmentado

El debate se centró en la necesidad de que los municipios accedan a otras fuentes de ingreso generadas en sus territorios.

Ciudad de Panamá, Panamá/El análisis sobre el financiamiento municipal en el programa "Radar" ha puesto en evidencia el centralismo extremo y la crisis financiera que enfrentan los gobiernos locales en Panamá. Alcaldes y especialistas advierten que la retención de fondos y la falta de transferencia de competencias están paralizando la capacidad de los municipios para resolver los problemas directos de sus comunidades.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, reveló cifras sobre el Impuesto de Bien Inmueble (IBI), una de las dos fuentes principales de financiamiento municipal.

En 2021, de $160 millones recaudados en IBI, se entregaron $150 millones a los municipios (93%).

En 2025, de $211 millones recaudados, solo se entregaron $83 millones a los municipios, lo que representa apenas el 39% de lo recaudado.

La alcaldesa Hernández cuestionó duramente: "¿Dónde está quedando ese recurso? La lógica es que el gobierno más cercano me dé mejores respuestas". Esta retención afecta directamente servicios esenciales como la recolección de basura, mantenimiento de escuelas y arreglo de aceras.

Jorge Ricardo Panay, de la Asociación de Municipios de Panamá, contextualizó la situación, calificando a Panamá como el país más centralizado de América Latina y el séptimo del mundo.

"El sistema en Panamá es un sistema extremadamente centralizado, no solo en recursos, sino en competencias... la estructura institucional panameña creada en 1903 todavía se mantiene", dijo Panay.

Puedes leer: ¿Descentralización en riesgo?: Méndez exige más recursos al MEF del Impuesto de Bienes Inmuebles para municipios

Agregó que la descentralización buscaba cambiar el modo de administrar los recursos, transfiriendo facultades a los territorios para generar desarrollo económico. Al no apostar por el desarrollo territorial, se genera un riesgo de inestabilidad y problemas de gobernanza a mediano y largo plazo, forzando la migración del interior a una ciudad de Panamá ya saturada.

El alcalde de Pedasí, Miguel Batista, enfatizó el papel crucial de los gobiernos locales, destacando que son los únicos entes que realizan consulta ciudadana en su territorio para decidir dónde invertir los fondos.

Batista criticó que el Ejecutivo central ejecute proyectos (como carreteras) sin consultar al gobierno local, que es el que conoce la idiosincrasia y las necesidades del territorio, lo que a menudo resulta en obras mal concebidas (citando un caso de inundación en Mariabé).

Batista aclaró que el sistema actual obliga a los municipios con mayor recaudación de IBI a ser solidarios con los más pequeños (el 50% de la recaudación de IBI de distritos grandes va a un fondo común). El alcalde de Pedasí afirmó que el verdadero solidario debería ser el Gobierno Central con un aporte fijo del Presupuesto General del Estado.

Te puede interesar: Mulino reitera que no se revisará la política tributaria en Colón tras reclamos de alcalde Galván

El debate se centró en la necesidad de que los municipios accedan a otras fuentes de ingreso generadas en sus territorios:

Impuesto al turismo (10%): Originalmente era un impuesto municipal, pero fue retrocedido a la Autoridad de Turismo y al Gobierno Central. El alcalde Batista lamentó que en su distrito, con un gran potencial turístico como Isla Iguana y 400 habitaciones de hotel, la recaudación no quede en Pedasí.

(10%): Originalmente era un impuesto municipal, pero fue retrocedido a la El alcalde Batista lamentó que en su distrito, con un gran potencial turístico como Isla Iguana y 400 habitaciones de hotel, la recaudación no quede en Pedasí. Grandes contribuyentes sin aporte : La alcaldesa Hernández señaló que industrias como los puertos, el ferrocarril y los bancos no pagan impuestos municipales, a diferencia de lo que ocurre en otros países.

: La alcaldesa Hernández señaló que industrias como los puertos, el ferrocarril y los bancos no pagan impuestos municipales, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Carga tributaria invertida: En San Miguelito, la carga tributaria recae desproporcionadamente sobre los pequeños contribuyentes, mientras que las grandes empresas, que se benefician de los servicios municipales (seguridad, recolección), aportan poco.

Los participantes coincidieron en que el sistema requiere una reestructuración urgente: Transferencia total del IBI, porcentaje fijo del presupuesto y traslado de competencias.

Recientemente, el presidente de la República José Raúl Mulino descartó que el Gobierno Nacional revise la política tributaria en la provincia de Colón, luego de los reclamos hechos por el alcalde Diógenes Galván, durante los actos conmemorativos del 5 de noviembre, así como las declaraciones del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, sobre la distribución del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.