Testimonio de valentía: mujer sobrevivie a 27 puñaladas en La Chorrera

En la comunidad de Villa Unida, en el distrito de La Chorrera, el equipo de TVN Noticias conoció la historia de Loyalty Murillo, una mujer de 47 años que en diciembre del año pasado sobrevivió a un brutal ataque perpetrado por su expareja, quien la apuñaló 27 veces mientras dormía en su residencia.

Meses atrás, en febrero, su caso estremeció al país al conocerse la magnitud de las heridas y el pronóstico reservado que enfrentaba. Hoy, Murillo se muestra sonriente, firme y con ganas de vivir, convertida en un ejemplo de resiliencia y esperanza para muchas mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

“De todas esas heridas, se me perforó el pulmón, el riñón, el intestino grueso y el intestino delgado. De este último se me retiraron centímetros por las lesiones. Hoy en día vivo con la condición de una colostomía que está en proceso de evaluación para determinar si puede ser retirada”, relató.

Las 27 puñaladas dejaron secuelas físicas irreversibles en pulmones, intestinos, cabeza y otras partes de su cuerpo. Las cicatrices son imborrables, pero su espíritu se mantiene intacto. Murillo asegura que su fortaleza está en levantarse cada día con el firme propósito de inspirar a otras mujeres.

“Mujeres, llénense de valentía, nunca tengan miedo, busquen ayuda. Si tienen hijos, aférrense a ellos y recuerden que sus hijos las necesitan”, expresó.

Añadió que uno de los errores más graves es mostrar miedo y pensar que los agresores tienen poder, cuando en realidad no es así.

Actualmente, se encuentra en tratamiento y terapia, preparándose para una nueva operación que deberá enfrentar pronto. Agradece a Dios y a su esfuerzo personal la oportunidad de seguir en pie, pese a las adversidades.

“Tú tienes que avanzar, ver que todos los días son diferentes y decir ‘yo puedo’, porque si los demás pueden, yo puedo. Ese es el lema que debes tener siempre en tu mente”, son las palabras de aliento que le daba su madre.

La historia de Loyalty Murillo no solo es un testimonio de supervivencia, sino también un llamado a las mujeres a no guardar silencio frente a la violencia y a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde.

Con información de Hellen Concepción