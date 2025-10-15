Lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos; The Global Foodbanking Network y Emergent Cold Latam firman acuerdo

Ciudad de Panamá/En un compromiso que marca un nuevo paso en la lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos en la región, The Global Foodbanking Network y Emergent Cold Latam firmaron un importante acuerdo de colaboración.

La alianza busca fortalecer la cadena de rescate y distribución de alimentos en América Latina, optimizando los procesos de almacenamiento, conservación y transporte de productos que, de otra forma, podrían perderse.

Durante la firma, representantes de ambas organizaciones destacaron la importancia de trabajar en conjunto para crear soluciones sostenibles frente a los desafíos alimentarios que enfrenta el continente; la iniciativa busca unir esfuerzos en 11 países.

La bodega en Panamá tiene capacidad para almacenar más de 28 mil productos, tanto cárnicos como vegetales; Emerget Cold se encarga de la distribución de los productos a las fundaciones afiliadas al Banco de Alimentos.

En Panamá, el Banco de Alimentos juega un papel clave dentro de este esfuerzo regional. Su labor diaria, que conecta a empresas donantes con comunidades vulnerables, se verá potenciada gracias a esta alianza que combina experiencia logística, infraestructura y un profundo compromiso social.

El Banco de Alimentos desde su creación ha repartido más de 20.3 millones de platos de comida, a través de organizaciones benéficas como comedores infantiles y asilos.

Con información de Luis Mendoza