Trabajos en la planta potabilizadora de Chitré reducirán al 50 % la producción de agua este martes

Chitré, Herrera/Para este martes 18 de noviembre se tiene previsto llevar a cabo trabajos de mejora en la planta potabilizadora Roberto Reyna de Chitré en la provincia de Herrera; así lo dio a conocer el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

El Idaan señaló que, producto de estas acciones, se reducirá la producción de agua en la potabilizadora en un 50 % entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Según la entidad, las labores están orientadas a optimizar el proceso de potabilización y dejar las instalaciones listas para la desinfección de las líneas. De manera simultánea, se reemplazará el motor de la estación de agua cruda y se realizará el lavado de los sedimentadores.

Durante las intervenciones, el suministro podría ser irregular en los puntos altos y sectores más alejados de la red, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias.