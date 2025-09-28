Tragedia en el Complejo Hospitalario: Investigan muerte de un hombre que habría caído de un piso superior

Ciudad de Panamá, Panamá/A las 3:40 p.m. de este domingo 28 de septiembre, la Caja de Seguro Social (CSS) informó sobre la muerte de un hombre en circunstancias que aún permanecen en investigación. De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, el incidente se registró en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

La CSS detalló que el hombre "habría caído de un piso superior", al tiempo que detalló que el caso ya se encuentra en investigación por parte del Ministerio Público, quienes se apersonaron al lugar para determinar las causas que rodean esta muerte.

"Las autoridades de la CSS expresan sus más sinceras condolencias a los familiares de esta persona", manifestó la CSS en el comunicado.

Información en desarrollo...