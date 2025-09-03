Tragedia por rayo en la comarca Ngäbe Buglé: menor fallece y tres más resultan heridas

El hecho, ocurrido en medio de una tormenta eléctrica, ha generado consternación y ha llevado a las autoridades a reiterar el llamado a la población a extremar precauciones durante la temporada lluviosa.

Veraguas/Una lamentable tragedia se registró recientemente en la comarca Ngäbe Buglé, donde una menor de tan solo 9 años perdió la vida tras ser alcanzada por un rayo, mientras que otras tres personas resultaron heridas. El hecho, ocurrido en medio de una tormenta eléctrica, ha generado consternación y ha llevado a las autoridades a reiterar el llamado a la población a extremar precauciones durante la temporada lluviosa.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó el incidente e instó a la ciudadanía a seguir todas las recomendaciones de seguridad para evitar nuevas tragedias.

“Cuando se den este tipo de situaciones en donde se visualice que inicia lo que es la actividad eléctrica, ya sea por las lluvias o simplemente una tormenta eléctrica, busque refugio. Sobre todo, no estar cerca de electrodomésticos ni ventanas. Debemos recordar que los árboles y postes no son áreas de refugio”, advirtieron voceros de la entidad.

Este trágico caso se suma a otros similares ocurridos este año. En mayo pasado, en la comunidad de Monte Grande de Cañazas, en la provincia de Veraguas, se reportó otro incidente fatal con descargas eléctricas, donde tres personas fallecieron y dos más resultaron heridas.

Las autoridades han reiterado que la época lluviosa, que actualmente afecta a gran parte del país, incrementa los riesgos de tormentas eléctricas, por lo que es fundamental que las comunidades, sobre todo en áreas rurales y apartadas, tomen medidas preventivas y busquen resguardo seguro ante la presencia de actividad eléctrica en el ambiente.

Con información de Ney Castillo