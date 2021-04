Benicio Robinson: 'Para que duerman bien, no me voy a reelegir' en la Federación de Béisbol

El diputado Benicio Robinson salió al paso de los comentarios surgidos de que estaba realizando un proyecto para poder beneficiarse y relegirse otro periodo como presidente de la Federación de Béisbol (Fedebeis).

"Para los que todavía están inquietos de que Benicio está en el béisbol, mi periodo vence en 2023-2024 y como la Ley 50 establece que no me puedo reelegir... para que duerman bien y que puedan tener tranquilidad... que Benicio no se va reelegir en los próximos períodos", dijo el diputado específicamente hacia los miembros de la prensa que se encontraban en la Comisión de Comercio.

Continuó argumentando que, cuando se colocó la Federación de Béisbol, en el proyecto de Ley 594, que promueve el Desarrollo de Categorías Menores de Béisbol e incentiva el Establecimiento de Sede de Academias de Béisbol Profesional en Panamá, bajo su iniciativa, es porque esta entidad, es la que crea la Ley 50.

Agregó que no quiere personalizar este proyecto como, “algunos medios de comunicación lo han querido interpretar de la manera más fácil de seguir victimizando mi imagen…victimizando, porque digo yo que cada vez que me presentan, mi pueblo sabe quién es Benicio y nada de lo que ellos puedan decir podrá confundir al electorado que me tiene aquí como diputado representándolos en este Órgano por casi 7 períodos”, añadió.

El proyecto 594, cuya propuesta fue realizada por Robinson, luego de algunas modificaciones fue aprobado en primer debate en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.